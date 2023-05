Nach Sexualdelikt in Billstedt: Polizei fahndet mit Fotos Stand: 12.05.2023 14:34 Uhr Die Polizei fahndet nach einem Sexualdelikt in Hamburg-Billstedt jetzt mit Fotos nach dem Tatverdächtigen. Am Sonntagmorgen hatte ein Mann in Billstedt eine 15-Jährige in offenbar sexueller Absicht überfallen.

Nach den bisherigen Erkenntnissen war der Angreifer an der Haltestelle Aschenputtelstraße mit dem Mädchen aus dem Bus der Linie 27 gestiegen und hatte sie verfolgt. In der Straße Dringsheide in Billstedt überfiel der Mann die 15-Jährige dann - offenbar um sie zu vergewaltigen. Weil sich die Jugendliche wehrte und laut um Hilfe schrie, ließ der Angreifer schließlich von ihr ab und flüchtete in Richtung Schiffbeker Weg.

Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht

Das Mädchen erlitt bei dem Angriff Verletzungen und wurde ins Krankenhaus gebracht. Die Fachdienststelle für Sexualdelikte nahm die Ermittlungen auf. Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zur Tat machen oder Hinweise auf den Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 040 - 428 65 67 89 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg zu melden oder sich an eine Polizeidienststelle zu wenden. Weil die bisherigen Ermittlungen noch nicht zur Identifizierung des Tatverdächtigen führten, hat die Staatsanwaltschaft jetzt die Veröffentlichung der Fotos einer Überwachungskamera angeordnet.

