Stand: 27.04.2023 11:45 Uhr Nach Messerangriff: Mehrere Wohnungen in Hamburg durchsucht

Nach einem Messerangriff an der Europa-Passage hat die Polizei am Donnerstag mehrere Wohnungen durchsucht. Beamte des Spezialeinsatzkommandos griffen am Morgen in einer Flüchtlingsunterkunft in Hohenfelde zu. Außerdem wurden Wohnungen in Borgfelde, Rahlstedt, Bahrenfeld und Heimfeld durchsucht. Ermittelt wird gegen vier 17-Jährige und einen 18-Jährigen. Einer von ihnen soll im Februar auf einen anderen Teenager eingestochen haben.

