Nach Festnahme in der Türkei: Studierende fliegen nach Hamburg Stand: 14.10.2023 18:44 Uhr Neun in der Türkei festgenommene deutsche Studentinnen und Studenten sind auf dem Weg nach Hamburg. Nach ARD-Informationen landen sie im Laufe des Wochenendes am Hamburger Flughafen. Einige der Studierenden wohnen demnach in Hamburg.

Mehr als 30 junge Menschen zeitweise in Gewahrsam

Insgesamt hatte die türkische Polizei am Donnerstag mindestens 35 Personen in Gewahrsam genommen, vor allem Studierende aus Deutschland, Frankreich und Italien. Sie sollen zunächst im Südosten der Türkei festgehalten worden sein, bevor sie in ein Abschiebezentrum verlegt wurden. Die Festgenommenen wollten angeblich an einer Pressekonferenz im Rahmen einer verbotenen Demonstration teilnehmen, bei der es um Kritik an den jüngsten türkischen Angriffen in Nordsyrien ging.

Angeblich teils gewaltsames Vorgehen in der Türkei

Die Polizei sei mit einem Großaufgebot im Einsatz gewesen und habe Schlagstöcke und Tränengas eingesetzt, so pro-kurdische Quellen. Die Studierenden seien vor einer Woche in die Türkei eingereist, um mehr über die Situation vor allem der kurdischen Opposition nach den Präsidenten- und Parlamentswahlen zu erfahren.

