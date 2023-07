Hamburgs Stadtsender NDR 90,3 steigert Hörerzahlen Stand: 12.07.2023 13:04 Uhr NDR 90,3 wird immer beliebter. Der NDR Stadtsender für Hamburg konnte insgesamt fast 60.000 Hörerinnen und Hörer dazugewinnen.

NDR 90,3 liegt auf dem Radiomarkt in Hamburg auf Platz 2 - hinter Radio Hamburg. Das ist das Ergebnis der aktuellen Media-Analyse. Die NDR 90,3 Programmchefin Ilka Steinhausen sagte dazu: "In Hamburg ist ja heute Zeugnistag. In unserem Zeugnis steht eine 2+. Das freut mich ungemein. Es schalten uns jeden Tag 470.000 Hörerinnen und Hörer ein. Dafür danke ich sehr, sehr herzlich. Ein großes Dankeschön natürlich auch an das Team." In Hamburg nutzen täglich 241.000 Menschen das Programm.

"Wir wissen, was in Hamburg los ist"

Der Marktanteil von NDR 90,3 liegt jetzt bei fast 20 Prozent. Und das hat laut Steinhausen mehrere Gründe. Die Reporterinnen und Reporter seien jeden Tag unterwegs, sie kümmerten sich um Politik, um Unterhaltung, um Kultur und Sport. "Und wir wissen, was in Hamburg los ist. Und ja, das zeigen wir jeden Tag. Und das ist jetzt das Ergebnis dafür", ergänzte die Programmchefin. Alle Radio-Programme des NDR zusammen erreichen im Norden mehr Hörerinnen und Hörer als die Privatradios.

Die Media-Analyse wird bundesweit von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse (agma) erhoben und zeigt die Hörgewohnheiten der Menschen in Deutschland auf.

