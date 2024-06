Stand: 10.06.2024 17:38 Uhr Mutmaßlicher Exhibitionist in Altona festgenommen

Ein elfjähriges Mädchen hat in Hamburg die Festnahme eines mutmaßlichen Exhibitionisten ermöglicht. Nachdem sich der Mann am Sonntag mehrfach auf einem Spielplatz im Walter-Möller-Park in Altona vor dem Kind und seinen zwei Freunden entblößt haben soll, erkannte es den Tatverdächtigen wenig später wieder. Die Elfjährige ließ ihre Mutter die Polizei alarmieren. Kurz darauf nahmen Beamtinnen und Beamte den Mann in der Holstenstraße vorläufig fest.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 10.06.2024 | 17:00 Uhr