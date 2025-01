Stand: 03.01.2025 20:31 Uhr Mutmaßlicher Dieb am Hauptbahnhof festgenommen

Zivilfahnder und -fahnderinnen haben am Donnerstag einen mutmaßlichen Dieb am Hauptbahnhof festgenommen. Die Ermittler waren durch ein Überwachungsvideo auf den 29-Jährigen aufmerksam geworden. Der Mann war mit einem Koffer mit wertvollem Schmuck unterwegs, den eine Frau zuvor als gestohlen gemeldet hatte. Bei der Festnahme des Mannes fanden die Beamten und Beamtinnen dann nicht nur den Schmuck, sondern auch einen Laptop im Wert von 2.000 Euro. Diesen hatte ein anderer Reisender zuvor als gestohlen gemeldet. Der 29-Jährige sitzt in Untersuchungshaft.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 03.01.2025 | 19:30 Uhr