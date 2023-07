Hamburger Stadtreinigung wieder zum "Clean Schnack" unterwegs Stand: 27.07.2023 18:01 Uhr Die Hamburger Stadtreinigung ist derzeit wieder mit Teams zum "Clean Schnack" unterwegs. Diese sprechen Bürgerinnen und Bürger an, um herumliegendem Müll in der Stadt entgegenzuwirken.

Nach einem Picknick am Wasser oder einem Grillabend im Park bleiben häufig Flaschen, Kippen, Plastikverpackungen und Alufolie zurück. Die Stadtreinigung will deshalb beim "Clean Schnack" die Menschen in Hamburg freundlich ansprechen und ihnen klar machen, welch große Müllberge an einem Sommerabend zusammenkommen.

Teams verteilen Müllsäcke und Aschenbecher

Mehr als 30 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind unterwegs, meistens in Zweier-Teams. Sie wollen auch direkt Abhilfe schaffen und verteilen große Müllsäcke und Gassibeutel. An Raucherinnen und Raucher wurden in dieser Saison bisher außerdem 340 Taschenaschenbecher ausgegeben. Neu in diesem Jahr: Die Stadtreinigung verteilt auch Brotdosen und bisher 230 Warnwesten für Kinder, um so die Kleinen zu "Mülldetektiven" auszustatten.

Einsätze im Stadtpark und am Alsterufer geplant

"Wir wollen ohne erhobenen Zeigefinger mit den Leuten ins Gespräch kommen", betont Rüdiger Siechau, Chef der Stadtreinigung. Ob die Parks und Grünanlagen nach solchen Gesprächen wirklich sauberer bleiben? Genau könne man das nicht sagen, aber gefühlt sei es sauberer geworden, so Siechau. Das liege aber auch an der höheren Zahl von Mülleimern und an den frühmorgendlichen Reinigungsrunden, zu denen seine Leute im Sommer unterwegs sind, so der Chef der Stadtreinigung. Die nächsten "Clean Schnack"-Einsätze sind am Allermöher See, im Stadtpark, am westlichen Alsterufer und im Öjendorfer Park geplant.

