Minenräumfahrzeuge aus Hamburg jetzt in der Ukraine im Einsatz Stand: 07.07.2024 14:32 Uhr Hamburg hilft der Ukraine dabei, minenverseuchte Gebiete zu räumen. Jetzt ist das erste von der Hansestadt beschaffte Minenräumfahrzeug dort eingetroffen. Es kommt in der Region Charkiw zum Einsatz.

Rund zehn Millionen Euro stellt Hamburg insgesamt für Lieferungen an die Ukraine bereit. Vieles dient dazu, vermintes Gelände zugänglich zu machen. Dazu zählen auch die insgesamt vier Minenräumfahrzeuge eines Schweizer Herstellers mit einem Stückpreis von etwa einer Million Euro.

Eine Fläche halb so groß wie Deutschland

Der Minipanzer, der per Fernsteuerung durch minenverseuchtes Gelände gesteuert wird, fräst den Boden vor sich auf und bringt so Sprengsätze zur Explosion. Viele der zwischenzeitlich von Russland besetzten Gebiete in der Ukraine sind noch nicht geräumt, die Rede ist in etwa von einer Fläche halb so groß wie ganz Deutschland. Die Minenräumfahrzeuge schaffen pro Tag etwa die Fläche eines Fußballfelds.

Hamburg stellt auch Rettungswagen bereit

Hamburgs Innensenator Andy Grote (SPD) sagte, er sei sehr froh, dass Hamburg dazu beitragen könne, in der Ukraine Leben zu retten. Hamburg hat seit Beginn des russischen Angriffskriegs bereits mehrfach größere Hilfslieferungen in die Ukraine geschickt, darunter zuletzt 14 Rettungswagen. Bis August sollen drei weitere Minenräumfahrzeugen folgen.

