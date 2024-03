Ukraine-Hilfe aus Hamburg: Feuerwehr schickt Rettungswagen

Stand: 14.03.2024 14:27 Uhr

Seit über zwei Jahren wehrt sich die Ukraine gegen den Überfall Russlands und beklagt enorme Schäden und Verluste an Menschenleben. Am Donnerstag ist ein neuer Hilfstransport der Hamburger Feuerwehr in Richtung Kiew aufgebrochen: Sie schickt sechs weitere Rettungswagen.