Stand: 17.10.2024 12:20 Uhr Michel-Bienen produzieren 90 Kilogramm Honig

Die Bienen der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis waren in diesem Jahr besonders aktiv: 90 Kilogramm Honig sind zusammengekommen, wie der Michel am Donnerstag mitteilte. "Die Ernte 2024 besteht in erster Linie aus Lindennektar, auch Kornblumen, Weißklee und Edelkastanie sorgen für feinen Geschmack", erklärte Hobby-Imker David Hohmann, der die drei Völker im Turm des Michels betreut. Der Verkauf des Honigs beginnt am Reformationstag, den 31. Oktober, im Besucherzentrum der Kirche.

