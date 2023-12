Methanol-betriebenes Containerschiff läuft Hamburger Hafen an Stand: 07.12.2023 12:55 Uhr Zum ersten Mal wird im kommenden Frühjahr ein großes Containerschiff den Hamburger Hafen anlaufen, das mit umweltfreundlichem Methanol fährt. Besonders ist dabei auch das Design des Frachters, der in China gebaut wurde.

350 Meter lang ist das neue Schiff der dänischen Reederei Maersk, es fasst bis zu 16.000 Container. Zum Vergleich: Die weltgrößten Containerschiffe können rund 24.000 Boxen laden. Beim Antrieb setzt Maersk auf nachhaltige Treibstoffe.

Betrieb mit Methanol, Biodiesel und Schweröl möglich

Die Motoren des noch namenlosen Schiffes können sowohl mit herkömmlichem Schweröl, mit Biodiesel als auch mit Methanol betrieben werden. Grünes Methanol setzt je nach Herkunft bis zu 90 Prozent weniger Treibhausgase frei. Nachteil: Die Tanks müssen doppelt so groß sein.

Schiffsbrücke ganz vorne am Bug

Um den Platz dafür an Bord zu schaffen, haben die Schiffsdesignerinnen und -designer die Brücke ganz vorne an den Bug gesetzt. Bei den meisten bisherigen Schiffen steht die Brücke weiter hinten. Und damit von dort aus kein allzu großer toter Winkel vor dem Schiff entsteht, dürfen Container nicht zu hoch gestapelt werden.

Schiffstaufe im Januar in China

Das erste Methanol-Schiff von Maersk wird im Januar in China getauft und fährt dann im Liniendienst zwischen Südostasien und Nordeuropa und damit auch nach Hamburg. Die Route mit Start in Ningbo in China und Durchfahrt durch den Suezkanal verbindet asiatische Häfen mit europäischen Häfen, darunter auch den größten deutschen Seehafen in Hamburg.

Warum ist Methanol umweltfreundlicher?

Methanol, das klimaneutral mit Hilfe grüner Energie hergestellt wird, gilt als einer der aussichtsreichsten Treibstoffe, um bislang überwiegend verwendete fossile Treibstoffe wie Schiffsdiesel oder Schweröl zu ersetzen. Bei der Verbrennung von Methanol gelangen deutlich weniger Rußpartikel in die Luft als bei Benzin, Schiffsdiesel oder Schweröl. Methanol löst sich außerdem rückstandslos in Wasser. Es würde somit also im Falle eines Schiffsunfalls keine große Gefahr für die Umwelt darstellen.

