Metall- und Elektroindustrie: IG Metall übergibt Forderungen

In der Metall- und Elektroindustrie steht Mitte September die nächste Tarifrunde an. Die IG Metall Küste hat am Dienstagmorgen ihre Forderungen an den Arbeitgeberverband Nordmetall übergeben. Die Gewerkschaft fordert sieben Prozent mehr Geld bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Auszubildende sollen 170 Euro mehr bekommen. Diese Empfehlung für alle norddeutschen Bundesländer hat die Tarifkommission des Bezirks Küste am Freitag in Hamburg beschlossen.

