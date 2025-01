Merz kündigt in Hamburg neues Amt für Sport und Ehrenamt an Stand: 24.01.2025 07:35 Uhr CDU-Kanzlerkandidat Friedrich Merz hat in Hamburg angekündigt, dass er im Falle eines Wahlsieges das Amt eines Staatsministers für Sport und Ehrenamt schaffen will. Merz war am Donnerstagabend im Rathaus Festredner bei der Verleihung des Hamburger Bürgerpreises der CDU-Fraktion.

Ohne Ehrenamtliche gibt es keinen Zusammenhalt in der Gesellschaft, sagte Friedrich Merz vor mehreren hundert geladenen Gästen im Festsaal des Hamburger Rathauses: "Sie sind die Säulen unserer Bürgergesellschaft. Sie sind unersetzbar", sagte Merz.

Merz will Staatsministers für Sport und Ehrenamt schaffen

Allerdings müsse der Staat auch Steine aus dem Weg räumen für diejenigen, die sich ehrenamtlich einbringen wollen, so Merz. Deshalb wolle er im Kanzleramt das Amt eines Staatsministers für Sport und Ehrenamt schaffen - und bürokratische Hürden abbauen: "Wer beim Sportfest Kuchen verkauft, der soll das ohne Furcht vor dem Finanzamt und vor dem Gesundheitsamt einfach tun können."

Verein Hände für Kinder bekommt Bürgerpreis

Den Hamburger Bürgerpreis verleiht die CDU-Fraktion seit mehr als 30 Jahren. Hauptträger in diesem Jahr: Der Verein Hände für Kinder, der in Wohldorf-Ohlstedt ein Heim betreibt, in dem vorübergehend Kinder mit schwerer Behinderung betreut werden - um Eltern und Familien zu entlasten.

Anerkennungspreis für Künstler und Schriftsteller Michael Batz

Den Anerkennungspreis erhielt der Hamburger Künstler und Schriftsteller Michael Batz. Mit dem Peter von Zahn Gedächtnispreis für internationales Engagement wurde die Stiftung "steps for children" geehrt, die sich für benachteiligte Kinder und Jugendliche in Namibia und Simbabwe einsetzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 24.01.2025 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel CDU Bundestagswahl