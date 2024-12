Stand: 28.12.2024 07:14 Uhr Mehrere brennende Fahrzeuge in Poppenbüttel

In Poppenbüttel haben am frühen Sonnabendmorgen gleich mehrere Fahrzeuge gebrannt. Am Müssenredder fingen ein Wohnmobil, zwei Wohnanhänger, drei Motorräder und zwei Autos Feuer - warum, ist noch unklar. Die Fahrzeuge wurden teilweise massiv beschädigt. Die Polizei geht davon aus, dass die Brände gelegt wurden. Sie beruft sich dabei unter anderem auf Zeugen-Aussagen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 28.12.2024 | 07:00 Uhr