Stand: 02.01.2025 17:35 Uhr Mehrere Einbrüche in der Silvesternacht

Die Hamburger Polizei hat in der Silvesternacht an mehreren Orten mutmaßliche Einbrecher festgenommen. In Barmbek-Süd erwischte ein Mann zwei Einbrecher in seiner Wohnung, als er nach Hause kam. Beide flüchteten, konnten aber später von der Polizei gestellt werden. In Wellingsbüttel beobachtete ein Mann über eine Überwachungskamera, wie sich jemand Zutritt zu seinem Haus verschaffte. Der Eindringling konnte ebenfalls festgenommen werden. Und auch in Bramfeld erwischten Polizisten und Polizistinnen einen mutmaßlichen Einbrecher.

