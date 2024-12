Mehr als 200 Menschen geben in Hamburg Führerschein zurück

Stand: 30.12.2024 08:10 Uhr

In Hamburg haben in diesem Jahr bis Anfang Dezember bereits mehr als 200 Menschen auf ihren Führerschein verzichtet und ihn freiwillig abgeben. Das seien deutlich weniger als im Vorjahr, sagte eine Sprecherin des Landesbetriebes Verkehr in Hamburg.