Mehr als 1.000 Aussteller bei Gastro-Messe Internorga in Hamburg Stand: 08.03.2024 16:42 Uhr Die Gastronomie-Messe Internorga hat am Freitag in den Hamburger Messehallen begonnen. Mehr als 1.000 Ausstellerinnen und Aussteller präsentieren bis Dienstag ihre Produkte.

In elf Hallen geht es um Erzeugnisse für den gastronomischen Außer-Haus-Markt. Laut Trendforscherin Karin Tischer dominieren asiatische Küchen die globalen Trends. Deshalb seien zum Beispiel gerade Burger mit asiatischem Touch sehr beliebt. Auch "Smokey Balls" aus Dubai zählen zu den neuesten Speisen - dabei handelt es sich um Mini-Teigbällchen, die mit Rauch gefüllt sind.

Quallen-Chips und Musik-Lollis

Aber auch Kurioses wie Quallen-Chips sind dabei. Oder Musik-Lollis aus China, bei denen beim Lutschen Musik im Mundraum entsteht. Bei Getränken punkte der Cashew-Fruchtsaft aus Indien und Afrika, so Tischer.

Weitere Themenschwerpunkte sind beispielsweise Verpackungsmaterialien für Lieferdienste und Tischgestaltung für Restaurants. Frische Gastro-Konzepte werden laut Veranstaltern in der "Newcomers Area" präsentiert.

Hilft Künstliche Intelligenz in der Küche?

Neu ist in diesem Jahr unter anderem der "BBQ Place" auf dem Außengelände, wo sich alles um Produkte für den Grillrost dreht. Das "AI Center" soll wie schon im Vorjahr zeigen, welche Lösungen Künstliche Intelligenz in der Küche bieten kann.

AUDIO: Internorga startet in Hamburg (1 Min) Internorga startet in Hamburg (1 Min)

Im Rahmen der Messe finden außerdem verschiedene Wettbewerbe und Preisverleihungen statt. Der Zukunftspreis richtet sich an innovative und nachhaltige Unternehmen, beim "Next Chef Award" treten junge Köchinnen und Köche gegeneinander an.

