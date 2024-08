Stand: 27.08.2024 12:30 Uhr Mehr Abschiebungen von Ausreisepflichtigen in Hamburg

Im ersten Halbjahr dieses Jahres wurden in Hamburg so viele Menschen abgeschoben wie seit sieben Jahren nicht mehr. Laut Innenbehörde wurden in den ersten sechs Monaten 841 Geflüchtete zurückgeführt. Das sind nach Angaben der Innenbehörde rund 30 Prozent mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Die Zahl der Ausreisepflichtigen sei auf 6.500 Menschen gesunken. Im Vorjahr waren demnach zu diesem Zeitpunkt noch knapp 2.000 Menschen mehr ausreisepflichtig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 27.08.2024 | 12:00 Uhr