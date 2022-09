Medikamentenreste im Abwasser: Forschungsprojekt gestartet

Stand: 09.09.2022 21:03 Uhr

Hamburg Wasser und das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) wollen herausfinden, wie Reste von Medikamenten besser entsorgt werden können. Dazu wurde am Freitag ein Forschungscontainer am UKE in Betrieb genommen.