Massenschlägerei in der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs

In der Nähe des Hamburger Hauptbahnhofs ist es am Sonnabendmorgen zu einer Massenschlägerei von 20 bis 30 Personen gekommen. Dabei gingen zwei Gruppen am Holzdamm aufeinander los. Laut Polizei versprühten die Angreifer auch Reizgas. Bundes- und Landespolizei brachten die Lage unter Kontrolle und nahmen die Personalien der Beteiligten auf. Worum es bei dem Streit ging, ist noch unklar.

