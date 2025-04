Stand: 10.04.2025 07:14 Uhr Marktwagen gerät auf Bundesstraße in Brand

Auf der B5 in Billstedt ist am Donnerstagmorgen ein Marktwagen für Fleisch und Eier in Brand geraten. Der Fahrer bemerkte das Feuer und konnte den brennenden Anhänger rechtzeitig abkuppeln. Der Verkaufsstand brannte fast vollständig aus.

