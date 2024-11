Stand: 18.11.2024 07:04 Uhr Mann stiehlt Rettungswagen in Hamburg - Festnahme in Kiel

Ein 29-jähriger Mann hat in der Nacht zum Montag in der Glacischaussee am Hamburger Heiligengeistfeld einen Rettungswagen gestohlen. Damit flüchtete er über die A7 nach Kiel - verfolgt von der Polizei. Während der Fahrt drohte der Mann mehrfach damit, sich und andere in die Luft zu sprengen. Am frühen Morgen konnten die Beamtinnen und Beamten ihn dann in Kiel festnehmen. Der Mann ist der Polizei bereits bekannt, unter anderem wegen Diebstahl.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 18.11.2024 | 06:00 Uhr