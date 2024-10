Stand: 08.10.2024 07:37 Uhr Mann schwebt nach Unfall in Müllverwertungsanlage in Lebensgefahr

In einer Müllverwertungsanlage in Billbrook hat sich am Montagabend ein schwerer Unfall ereignet. Bei Arbeiten löste sich eine Stahlplatte und stürzte aus zwei Metern Höhe auf einen Arbeiter. Der Mann wurde eingeklemmt.

Höhenretterinnen und -retter konnten ihn befreien, er kam mit einem offenen Schädelhirntrauma ins Krankenhaus und schwebt in Lebensgefahr. Laut Polizei ist der Mann zwischen 50 und 55 Jahre alt. Wie ist zu dem Unfall kommen konnte, ist unklar.

