Stand: 13.09.2024 13:02 Uhr Mann schwebt nach Angriff am Bahnhof Altona in Lebensgefahr

Am Bahnhof Altona ist am Dienstag Abend ein Mann mit Tritten gegen den Kopf schwer verletzt worden. Er schwebt in Lebensgefahr aufgrund von Hirnblutungen. Passanten hatten die Polizei alarmiert, der Angreifer wurde noch am Tatort festgenommen. MIttlerweile ist er im Untersuchungsgefängnis. Er soll dem betrunkenen Opfer unvermittelt mehrmals gegen Kopf und Körper getreten haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.09.2024 | 12:00 Uhr