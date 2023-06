Mann offenbar am Elbstrand von Övelgönne ertrunken

Stand: 06.06.2023 05:56 Uhr

In der Hamburger Elbe ist am Montag möglicherweise ein Mann ertrunken. Eine große Suchaktion am Ufer in Övelgönne nahe des Restaurants "Strandperle" wurde am späten Abend ergebnislos abgebrochen.