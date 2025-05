Stand: 02.05.2025 19:45 Uhr Mann mit Schussverletzungen kommt in Klinik in Langenhorn

Ein 32-Jähriger ist am Donnerstagabend mit Schussverletzungen in die Notaufnahme der Asklepios Klinik-Nord in Langenhorn gekommen. Dort wurden laut Polizei Schussverletzungen am Bein festgestellt. Lebensgefahr besteht nicht. Der Mann aus dem Kreis Segeberg weigerte sich, Angaben zur Ursache seiner Verletzungen zu machen. Während der Behandlung versuchten etwa 20 Angehörige, sich Zutritt zur Klinik zu verschaffen, was die Polizei verhindern konnte. Sie sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die am Donnerstagabend im Gewerbegebiet rund um den Gutenbergring in Norderstedt Schüsse gehört haben könnten.

