Stand: 28.08.2024 13:23 Uhr Mann in Harburg durch Schuss verletzt - Polizei sucht Zeugen

Nach dem Schuss auf einen Mann im Harburger Phoenix-Viertel sucht die Hamburger Polizei nun Zeuginnen und Zeugen. Ein Mann hat nach Angaben der Polizei am Dienstagnachmittag gegen 15.15 Uhr in der Wilstorfer Straße einem 23-Jährigen in den Oberschenkel geschossen. Zuvor sollen beide auf dem Gehweg gestritten haben. Der Täter soll nach dem Schuss Richtung Winsener Straße geflüchtet sein. Er soll den Beschreibungen zufolge kurze Haare und einen Vollbart haben.

