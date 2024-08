Stand: 27.08.2024 17:30 Uhr Mann in Harburg durch Schuss verletzt

In Harburg ist ein Mann durch einen Schuss ins Bein verletzt worden. Am Nachmittag sei er im Phoenix-Viertel mit einem anderen Mann in Streit geraten, sagte ein Sprecher der Hamburger Polizei. Der Schütze sei nach der Tat geflohen. Nach ihm werde gefahndet. Nähere Angaben zu dem Verletzten, der ins Krankenhaus gebracht wurde, gab es noch nicht. Auch die Hintergründe der Tat seien noch unklar, sagte ein Sprecher.

