Maersk will Mitarbeiteranzahl in Hamburg erhöhen

Der Großkonzern Maersk will künftig mehr Menschen in Hamburg beschäftigen. Der Standort ist laut dem Reeder und Logistiker von zentraler Bedeutung. Derzeit arbeiten im Johann Kontor etwa 1.200 Mitarbeitende für Maersk. Die Zahl soll aber signifikant steigen, sagte Regionalchef Ole Trumpfheller der "Welt am Sonntag". Den umstrittenen Deal des Konkurrenten MSC sieht Maersk gelassen. Er zeige, wie wichtig der Standort Hamburg sei.

