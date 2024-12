Stand: 08.12.2024 19:58 Uhr Lohbrügge: Feuerwehr rettet in Angelschnur verhedderte Eule

Am Sonntagnachmittag hat die Hamburger Feuerwehr im Langbergring in Lohbrügge eine Eule aus einer misslichen Lage gerettet. Das Tier hatte sich in einer Angelschnur verheddert und zappelte in acht Metern Höhe in einem Baum. Die Feuerwehr setzte Leitern sowie speziellen Gerätschaften ein, um die Angelschnur durchzuschneiden. Nach einigen Minuten war das Tier befreit. Es wurde vorsichtig in einem Karton verstaut und dem Tierheim übergeben. Hier wird die Eule nun gründlich untersucht.

