Linke: Mehr armutsgefährdete Menschen in Hamburg

Stand: 18.08.2023 06:00 Uhr

In Hamburg steigt die Zahl der armutsgefährdeten Menschen weiter an - gegen den Bundestrend. Das geht aus Daten des Statistischen Bundesamtes für das Jahr 2022 hervor, die NDR 90,3 vorliegen. Danach ist jeder oder jede fünfte Erwachsene und jeder oder jede vierte Jugendliche in der Stadt von Armut bedroht.