Stand: 29.08.2024 17:32 Uhr Leonhard: Vorreiterrolle Hamburgs bei "grünem" Wasserstoff

Hamburg soll eine Vorreiterrolle beim Ausbau der sogenannten grünen Wasserstoffwirtschaft übernehmen. Das sagte Wirtschaftssenatorin Melanie Leonhard (SPD) am Donnerstag bei einem Treffen von Vertreterinnen und Vertretern der Wasserstoff-Industrie, der Wissenschaft und der Politik. Laut Leonhard gibt es in Hamburg die Chance, "grünen" Wasserstoff nicht nur zu erzeugen, sondern auch zu speichern und anzuwenden. Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Treffens mahnten jedoch an, die Politik müsse dafür auch die richtigen Rahmenbedingungen schaffen.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.08.2024 | 19:30 Uhr