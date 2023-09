Lehrstellenbörse in Hamburg: Viele Ausbildungsplätze noch frei Stand: 19.09.2023 15:36 Uhr Wer jetzt in Hamburg noch eine Lehrstelle sucht, hat allerbeste Chancen. Viele Ausbildungsplätze sind weiter unbesetzt. Um Interessierte und Unternehmen zusammenzubringen, findet am Dienstag und Mittwoch in der Handelskammer eine Lehrstellenbörse statt.

Hunderte Jugendliche kamen am Dienstag in die Handelskammer. Dort konnten sie mit rund 100 Unternehmen und Betrieben ins Gespräch kommen. Knapp 3.000 Ausbildungsplätze sind in Hamburg derzeit noch unbesetzt.

Handelskammer rät: Bewerbungsunterlage mitbringen

Interessierte sollten ihre Bewerbungsunterlagen direkt mitbringen, empfahl ein Sprecher der Handelskammer. Die Unterlagen könne man auf Vollständigkeit prüfen lassen und diese hinterher nach Gesprächen mit Unternehmen direkt abgegeben. "Wir haben hier auch den Last-Minute-Azubi-Stand. Da sind noch rund 100 Jobs frei, die direkt für dieses Jahr noch zu besetzen sind", so der Sprecher weiter.

Wer die Lehrstellenbörse am Dienstag verpasst hat, hat am Mittwoch noch eine Chance: Dann geht es von 9 Uhr bis 15 Uhr weiter.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 19.09.2023 | 13:00 Uhr