Lange Wartezeiten am Hamburger Flughafen Stand: 07.05.2022 07:03 Uhr Am Hamburger Flughafen ist es in den vergangenen Tagen zu langen Wartezeiten gekommen. Wie NDR 90,3 erfuhr, bildeten sich an der Sicherheitskontrolle so lange Schlangen, dass viele Passagiere offenbar ihre Flugzeuge verpassten.

Nach 90 Minuten Wartezeit vor der Sicherheitskontrolle in Fuhlsbüttel platzte Fluggästen der Kragen. In der NDR Hamburg App machten sie ihrem Frust Luft. Ein Nutzer schrieb: "Was ist los am Hamburger Flughafen? Viele Passagiere erreichten wegen der Sicherheitskontrolle das Flugzeug nicht. Die Flieger sind halbleer abgeflogen."

"Kurzfristige Krankheitsausfälle" bei Sicherheitsdienst

Die Bundespolizei am Flughafen bestätigt das Problem. Sie beaufsichtigt den privaten Sicherheitsdienst FraSec. Ein Sprecher sagte NDR 90,3: "Wegen kurzfristiger Krankheitsausfälle kam es zu einem Temporären Personalmangel."

AUDIO: Passagiere genervt: Langes Warten am Airport (1 Min) Passagiere genervt: Langes Warten am Airport (1 Min)

Fluggäste genervt

Am längsten war die Wartezeit am Donnerstagnachmittag, sie betrug 90 Minuten. Kurz davor hatte der Hamburger Flughafen noch erklärt, man solle zwei Stunden vor Abflug da sein. Die hätten am Donnerstag nicht gereicht, weil man ja auch vor dem Schalter oder dem Gate wartet. Am Freitag gab es Wartezeiten von einer Stunde. Immerhin war eine Schleuse mehr als am Donnerstag offen. Die Bundespolizei ist wie die Fluggäste genervt. Sie prüft nun, eine mögliche Vertragsstrafe gegen die Sicherheitsfirma zu verhängen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 07.05.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Luft- und Raumfahrt Flugverkehr