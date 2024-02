Kundenzentren in Hamburg: Sehr unterschiedliche Wartezeiten Stand: 04.02.2024 10:28 Uhr Nach Ansicht der Hamburger CDU sind die städtischen Kundenzentren noch immer nicht gut aufgestellt. So hätten viele Bürgerinnen und Bürger Probleme, online einen Termin in ihrer Nähe zu buchen.

Pass und Personalausweis, An- oder Ummeldung: Das sind Dienstleistungen, auf die Bürgerinnen und Bürger angewiesen sind, findet der CDU-Abgeordnete André Trepoll. Deshalb hat er beim Hamburger Senat die neuesten Daten zu Auslastung, Wartezeiten und Personalsituation aller 18 städtischen Kundenzentren erfragt. Ein Ergebnis: Bei der Terminbuchung im Internet fällt die Wartezeit sehr unterschiedlich aus. Im Alstertal, in Bramfeld, Langenhorn und Süderelbe dauert es 10 bis 15 Tage bis zum nächsten freien Termin. In Mitte und Bergedorf sind es weniger als fünf.

Viele unterbesetzte Stellen in den Kundenzentren

Die Online-Buchung scheint aber zu wirken: Wer einen Termin hat, kommt in vielen Kundenzentren oft früher dran, als vereinbart. Die neue Online-Ummeldung ohne Behördengang wird bisher aber kaum angenommen. Und es gibt in den Kundenzentren noch immer unbesetzte Stellen. Wo ihre Zahl besonders hoch ist, steigt auch der Krankenstand erkennbar.

