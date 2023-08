Hamburger Kundenzentrum in der Innenstadt bleibt länger Stand: 08.08.2023 15:14 Uhr Seit anderthalb Jahren hat die Hamburger Verwaltung auch ein Kundenzentrum mitten in der Innenstadt - gegenüber vom Hauptbahnhof, in der Spitalerstraße. Es wird so gut genutzt, dass es zwei weitere Jahre dort bleiben soll.

Beim Einkaufsbummel oder in der Mittagspause eben schnell den Ausweis erneuern - das kommt offenbar gut an. Genauso der Ausweis-Express-Service für Flugreisende im Kundenzentrum Langenhorn. Beide Angebote sollen deshalb weiterlaufen, hat Hamburgs Bezirkssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) am Dienstag im Rathaus versprochen. Auch wenn es einen Personalmangel gibt und zwischen 10 und 20 Prozent aller Stellen im Jahresdurchschnitt unbesetzt sind.

Erinnerung an neuen Personalausweis bleibt

Und noch eine Neuerung beim Bürgerservice soll bleiben: Anfang des Jahres sind etwa 50.000 Hamburgerinnen und Hamburger angeschrieben worden, deren Personalausweis fast ablaufen war. Dank der Erinnerung gab es in diesem Sommer keine große Antragswelle kurz vor den Ferien.

Online-Angebote sollen ausgebaut werden

Weniger glatt läuft es dagegen bei der Digitalisierung. "Sie haben vielleicht gehört, dass im aktuellen Haushaltsentwurf des Bundes die Mittel für Digitalisierung, ich glaube, auf ein wirkliches Minimum eingedampft wurden", sagt Fegebank bei der Landespressekonferenz. Trotzdem werden Online-Angebote ausgeweitet.

