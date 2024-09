Stand: 15.09.2024 07:46 Uhr Kühne-Stiftung plant Millionen-Investment für Klimaschutz

Der Milliardär Klaus-Michael Kühne plant, sich mit einer Millionensumme für den Klimaschutz zu engagieren. Laut einem Bericht des Hamburger Abendblatts soll seine nach ihm benannte Stiftung ein Klima-Center aufbauen. Ein besonderer Fokus soll auf der klimafreundlichen Logistik in Entwicklungsländern liegen. Ziel sei es, das Wissen zur grünen Transformation in ärmeren Ländern zu stärken, so der Bericht.

