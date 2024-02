Zehntausende Ukrainer haben in Hamburg Zuflucht gefunden Stand: 23.02.2024 06:23 Uhr Am 24. Februar 2022 hat Russland die Ukraine überfallen und die Auswirkungen sind auch in Hamburg spürbar. Nicht zuletzt, weil Zehntausende in der Hansestadt Zuflucht gefunden haben.

Für mehr als 50.000 Menschen war Hamburg auf ihrer Flucht vor dem Krieg die erste Anlaufstelle - über 33.000 sind in der Hansestadt geblieben. Etwa die Hälfte von ihnen lebt in öffentlichen Unterbringungen. Für die Stadt ist das eine Mammut-Aufgabe. Zwischenzeitlich wurden wieder Zelte aufgebaut, Hotels angemietet und die Messehallen zur Notunterkunft.

7.000 ukrainische Kinder gehen auf Hamburger Schulen

Viele haben inzwischen in Hamburg eine neue Heimat gefunden. Mehr als 7.000 ukrainische Kinder gehen in Hamburg zur Schule. Knapp ein Viertel der Geflüchteten, die arbeiten können, haben einen festen Job. Viele seien fachlich sehr gut qualifiziert, heißt es vom Jobcenter. Die hohen bürokratischen Anforderungen - etwa zu Sprachkenntnissen - erschweren allerdings ihre Integration in den Arbeitsmarkt. Da soll jetzt der sogenannte Job-Turbo der Bundesregierung helfen, bei dem etwa Sprach- und Integrationskurse verbunden werden.

Auch weiterhin kommen Menschen aus der Ukraine

Der Turbo ist auch nötig: Noch immer kommen täglich Menschen aus der Ukraine nach Hamburg - allein im Januar waren es mehr als 350.

