Krankenkassen-Studie: Rund 60 Prozent haben sich schon einsam gefühlt

Die Mehrheit der Menschen in Deutschland kennt einer Umfrage zufolge das Gefühl von Einsamkeit. "Rund 60 Prozent der Befragten leiden im privaten Umfeld häufig, manchmal oder selten unter diesem negativen Gefühl. Für 4 Prozent ist Einsamkeit ein häufiger Begleiter", teilte die Techniker Krankenkasse mit Sitz in Hamburg bei der Veröffentlichung ihres Einsamkeitsreports 2024 am Mittwoch mit.

