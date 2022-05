Kommentar: Auch wir müssen beim Verkehr etwas tun Stand: 21.05.2022 08:40 Uhr Darüber hat Hamburg in dieser Woche gesprochen: Über die Verkehrspolitik. Denn schließlich geht die jeden und jede etwas an: Als Autofahrerin, Fußgänger oder Radfahrerin - je nachdem wie man gerade unterwegs ist. Für den Rad- und Fußverkehr will der Senat jetzt mehr tun - das hat er in dieser Woche verkündet. Das findet Andreas Gaertner in seinem Kommentar grundsätzlich gut.

Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) hat es diese Woche deutlich gesagt: Niemand kann darauf setzen, dass man mit dem Auto in Hamburg jederzeit überall hinkommt. Eine so klare Absage an eine "autofreundliche" Stadt habe ich von ihm selten gehört. Und klar - er hat dafür heftigen Gegenwind bekommen.

Mehr Menschen könnten auf Bus und Bahn umsteigen

Mich erinnert die Diskussion an einen Spruch, den man vor Jahrzehnten schon als Graffiti an Autobahnen lesen konnte: "Sie stehen nicht im Stau - Sie sind der Stau". Zugegeben: Das ist etwas abgegriffen, hat aber eine gewisse Logik. Natürlich kann nicht jede und jeder da im Stau anders, weil sie oder er pendeln oder Kundinnen und Kunden bedienen müssen. Aber manche, wahrscheinlich viele, könnten eben doch anders - gerade in einer Großstadt! Und in Hamburg tut sich viel, damit ein Umsteigen möglich wird.

Weg vom Gegeneinander in den Köpfen

Das jetzt neu aufgelegte "Bündnis für den Rad- und Fußverkehr"ist nur ein Baustein. Und der reicht natürlich nicht. Wahrscheinlich hat die Hamburger CDU Recht, wenn sie jetzt einen Generalverkehrsplan fordert. Denn wir müssen weg vom Gegeneinander - in den Köpfen und auf der Straße. Dort ist es nämlich auch durch schneller fahrende Radfahrerinnen und Radfahrer ein Stück gefährlicher geworden - für Alle. 800 Meter eines Radwegs auf der Elbchaussee, der etwas sicherer ist - der sogenannte Kopenhagener Radweg - kann nur ein Anfang sein.

Auf das Auto verzichten

Es muss sich in der Verkehrspolitik in Hamburg noch viel mehr tun. Aber auch bei uns: Wir müssen noch öfter auf den bequemen Griff nach dem Autoschlüssel verzichten - schon wegen des Klimas. Und auch, um nicht wieder mal Teil des täglichen Staus zu sein.

