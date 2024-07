Stand: 08.07.2024 15:47 Uhr Kokainfund am Ostseestrand: Hamburger Zollfahndungsamt ermittelt

Der Hamburger Zoll ermittelt nach dem Fund von Kokain an der Ostsee. Das 20 Kilogramm schwere Paket hat ein Spaziergänger vor knapp einer Woche am Strand in Heiligenhafen gefunden. Weil ihm das gut verschnürte Päckchen verdächtig vorkam, verständigte er die Polizei. Die Polizei warnte davor, solche Stoffe zu berühren oder mitzunehmen - zum einen wegen möglicher Gesundheitsgefahren, zum anderen könne man sich strafbar machen.

