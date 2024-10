Stand: 06.10.2024 10:52 Uhr Knapp 60.000 Besucher beim Filmfest Hamburg

Fast 60.000 Besucherinnen und Besucher sind zum Filmfest Hamburg gekommen. Das waren knapp 7.000 mehr als im vergangenen Jahr. Zum ersten Mal konnten Filmbegeisterte am neu eingeführten "Tag des freien Eintritts" am 3. Oktober 35 Vorstellungen kostenlos sehen. Mit einer Auslastung der Kinos mit über 90 Prozent an diesem Tag ist diese Aktion ein Riesenerfolg, sagt Festivalleiterin Malika Rabahallah. Zu den Gästen des Filmfests zählten unter anderem Diane Kruger, Hape Kerkeling und Charly Hübner.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 06.10.2024 | 10:00 Uhr