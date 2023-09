Klimaneutrales Fliegen: Nationale Luftfahrtkonferenz in Hamburg Stand: 25.09.2023 06:16 Uhr Wie kann die Luftfahrt insgesamt klimaneutral werden? Das ist das Thema heute bei der Nationalen Luftfahrtkonferenz, zu der die Bundesregierung nach Hamburg eingeladen hat. Dabei sind unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und Verkehrsminister Volker Wissing (FDP).

"Luftfahrt: innovativ und klimaneutral" lautet das Motto der 3. Nationalen Luftfahrtkonferenz. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) will zum Thema "Klimaschutztechnologie und Transformation der Luftfahrt" sprechen, Bundesverkehrsminister Wissing zum Thema "Mobilität der Zukunft gestalten".

Luftfahrt für Umweltschützer ein "Klimakiller"

Rund drei Prozent des weltweiten CO2-Ausstoßes geht auf die Luftfahrt zurück. Für viele Umweltschützerinnen und Umweltschützer sind Flugzeuge "Klimakiller" Nummer eins. Wie sich das ändern kann, darüber diskutieren Vertreterinnen und Vertreter der Bundesregierung mit Airlines und der Luftfahrtindustrie. Eingeladen sind dabei auch Personen von Nichtregierungsorganisationen wie Germanwatch.

CO2-neutrales Fliegen: Deutschland will Vorreiter werden

Die Ampelkoalition hat sich das Ziel gesetzt, Deutschland zum Vorreiter des CO2-neutralen Fliegens zu machen, so Oliver Luksic (FDP), Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium. Dabei spielt Hamburg eine besondere Rolle: Lufthansa Technik erprobt bereits Möglichkeiten, wie Wasserstoff in einem Flugzeug eingesetzt werden kann. Und in Finkenwerder forschen Airbus sowie andere Unternehmen und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt an alternativen Antrieben. 2035 will Airbus das erste CO2-neutrale Flugzeug auf den Markt bringen.

Nachhaltige Treibstoffe noch sehr teuer

Parallel will die Bundesregierung die Industrie dabei unterstützen, nachhaltige Treibstoffe zu produzieren. Die sind derzeit aber noch fünf- bis siebenmal so teuer wie herkömmliches Kerosin.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.09.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Flugverkehr