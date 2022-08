Klimacamp: Protestaktionen und Blockaden in Hamburg geplant Stand: 13.08.2022 13:24 Uhr Mehr Einsatz für den Klimaschutz - das fordern Aktivistinnen und Aktivisten seit Tagen beim Klimacamp im Hamburger Volkspark. Am Vormittag haben mehr als 1.500 Menschen in der Innenstadt demonstriert. Mittlerweile wurde dieser Protestzug von der Veranstalterin beendet.

Die Protestierenden hatten sich vom Volkspark aus in Richtung Innenstadt aufgemacht. Eigentlich wollten sie bis in die Hafencity zur Elbphiharmonie ziehen. Nach einer Zwischenkundgebung am Bahnhof Altona machten sich aber Hunderte Menschen zu anderen Demos auf.

AUDIO: Weitere Demonstrationen in Hamburg geplant (2 Min) Weitere Demonstrationen in Hamburg geplant (2 Min)

Forderung nach mehr Klimagerechtigkeit

Es ging den Aktivisten und Aktivistinnen - viele von ihnen nahmen vermummt am Protestzug teil - um Klimagerechtigkeit. Sie kritisieren beispielsweise, dass große Öl- und Gaskonzerne Krisenprofiteure sind. "Während steigende Preise und die fossile Inflation für viele Menschen zum Armutsrisiko werden, verzeichnet die Öl- und Gasindustrie Milliardengewinne", sagte eine Sprecherin der Organisation Ende Gelände am Morgen. Auch andere Gruppen nahmen an dem Protestzug teil. Die Hamburger Polizei war mit vielen Beamtinnen und Beamten im Einsatz und beobachtete die Lage am Rande der Demonstration.

Aktivisten kündigen Blockaden an

Außer der Demonstration in der Innenstadt sind noch vier größere Klima-Proteste in Hamburg angemeldet - am Berliner Tor, in Waltershof, Wilhelmsburg und Rissen. Die Aktivistinnen und Aktivisten planen über die angemeldeten Demos hinaus auch noch mehrere Blockaden. Zwei gibt es bereits: Zum einen blockieren die Protestlerinnen und Protestler die Köhlbrandbrücke. Außerdem haben mehrere Personen Gleise in Hausbruch besetzt, die von der Hafenbahn genutzt werden - diese fährt jedoch am Wochenende ohnehin nicht. Wegen der Demonstrationen kann es aber den ganzen Tag über Verkehrsprobleme in der Stadt geben.

Große Klima-Demonstration auch am Mittwoch

Schon am Mittwoch hatten 1.500 Klimaaktivisten und -aktivistinnen in Hamburg für mehr Klimagerechtigkeit und gegen die von der Bundesregierung geplanten Flüssiggas-Terminals protestiert. Dabei zündeten einige Teilnehmende Rauchtöpfe, ansonsten blieb es laut Polizei ruhig, die auch diese Demo mit einem Großaufgebot begleitet hatte.

Das Klimacamp findet seit dem 9. August statt und geht noch bis Montag. Es ist eine bündnisübergreifende Aktionswoche linker und klimapolitischer Gruppen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 13.08.2022 | 13:00 Uhr