Elbkinder-Kitas: Künftig Schließungstage in den Ferien Stand: 27.07.2023 11:02 Uhr Ab 2024 machen die städtischen Kitas in den Mai-Schulferien zu und außerdem zwischen Weihnachten und Neujahr und an Brückentagen. Notbetreuung soll es auch in diesen Zeiten geben.

Schließzeiten für Kitas - die gab es bisher bei den Elbkindern in Hamburg noch nicht. Bis zu 17 Tage bleiben die Elbkinder-Kitas ab 2024 geschlossen. Aber nicht am Stück, sondern verteilt über das ganze Jahr. Und zwar in den Schulferien rund um Himmelfahrt und Pfingsten. Außerdem zwischen Weihnachten und Neujahr und an Brückentagen - also an Montagen und Freitagen vor und nach Feiertagen.

Fachkräftemangel bei der Kinderbetreuung

Hintergrund sei der anhaltende Fachkräftemangel, heißt es in einem Brief der Geschäftsführung an alle Eltern. Mit den Schließzeiten solle die Situation entspannt werden. Wenn Eltern in dieser Zeit dringend auf eine Kinderbetreuung angewiesen sind, soll eine Not-Betreuung organisiert werden.

Schließzeiten: Elbkinder bisher eine Ausnahme

Laut Rahmenvereinbarung der Stadt sollen Kitas grundsätzlich das ganze Jahr über geöffnet sein - sie können aber bis zu vier Wochen schließen, wenn das vorher vereinbart wurde. Viele Kitas greifen auf diese Möglichkeit bereits zurück - die Elbkinder waren da eine Ausnahme.

