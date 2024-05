Stand: 24.05.2024 17:39 Uhr Kita-Fachkräfte unterschreiben offenen Brief wegen Überlastung

Mehr als 1.800 Hamburger Erzieherinnen und Erzieher haben einen Offenen Brief wegen Überlastung unterschrieben. Bundesweit haben laut Gewerkschaft ver.di mehr als 27.000 Kräfte den Brief unterzeichnet. Darin wird ein Teufelskreis aus Überlastung, Erkrankung, Fluktuation und immer dünner werdender Personaldecke in den Kitas beschrieben. Er wurde am Freitag in Bremen auf der Jugend- und Familienkonferenz an die zuständigen Ministerinnen und Ministern übergeben.

