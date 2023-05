Kirchenpauerkai: Neue Promenade in der Hamburger Hafencity Stand: 31.05.2023 13:07 Uhr In der Hamburger Hafencity ist am Mittwoch eine neue Promenade freigegeben worden. Im Baakenhafen wurde der Kirchenpauerkai eingeweiht. Der erste Bauabschnitt ist 560 Meter lang.

Promenaden hat die Hafencity schon viele. Doch der neuer Kirchenpauerkai soll nach Aussage von Hamburgs Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein (SPD) die größte und grünste Meile im Quartier werden: 560 Meter lang, 30 Meter breit mit Platz zum Joggen, Radfahren und mit vielen Sport- und Spielflächen. Dazu zählen drei Calisthenics-Anlagen, an denen man mit Eigengewicht-Übungen an 21 Stationen fit halten kann. Und 350 Sitzgelegenheiten aus dicken Eichenholzbalken gibt es auch.

Promenade wird bis Elbbrücken verlängert

Gepflanzt wurden für den neuen Boulevard Waldkiefern, Silberweiden, Ulmen und Zieräpfel; dazu Sanddorn und Holunder. Insgesamt wurden 117 Bäume und 58 Sträucher gepflanzt. Und direkt am Ufer stehen vier historische, restaurierte Hafen-Kräne. Laut Pein ist die neue Promenade "ein Schmuckstück". Namensgeber ist der Hamburger Bürgermeister Gustav Heinrich Kirchenpauer (1808 bis 1887).

Insgesamt soll die Promenade am Kirchenpauerkai von Baakenhöft im Westen bis zu den Elbbrücken reichen. Der zweite Abschnitt kann aber erst fertig gestellt werden, wenn die Bauarbeiten dort abgeschlossen sind. Und so richtig grün - darauf wies das Planungsteam ausdrücklich hin - wird es erst, wenn alles, was jetzt ausgesät wurde, in ein bis zwei Jahren aufgeblüht ist. Bislang hat die Promenade 8,5 Millionen Euro gekostet.

Große Eröffnungsfeier ab Sonnabend

Die Hafencity GmbH hat aus Anlass der Eröffnung von Sonnabend bis Dienstag ein Eröffnungsprogramm auf die Beine gestellt: mit Konzerten, Tanz- und Sportveranstaltungen und vielen Informationen über die neuangelegte Promenade.

