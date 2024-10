Stand: 08.10.2024 19:56 Uhr Kirchenasyl: Rund 300 Menschen versammeln sich zur Mahnwache

Am Dienstagnachmittag haben am Jungfernstieg mehr als 300 Menschen an einer Mahnwache für Kirchenasyl teilgenommen. Hintergrund ist ein Vorfall in der vergangenen Woche, bei dem dieses in Hamburg zum ersten Mal gebrochen wurde. Polizei und Ausländerbehörde hatten sich gewaltsam Zutritt zur katholischen Pfarrei Heilige Elisabeth in Bergedorf verschafft. Dabei nahmen sie einen 29 Jahre alten geflüchteten Mann fest, der dort Schutz gesucht hatte. Anschließend schoben sie ihn nach Schweden ab.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 08.10.2024 | 19:30 Uhr