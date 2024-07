Stand: 23.07.2024 18:43 Uhr Kinderfest: Peter Tschentscher nimmt bei Kinder-Hit-Tag teil

Am Dienstag hat auf dem Polizeigelände am Bruno-Georges-Platz in Winterhude der kostenlose Kinder-Hit-Tag der Polizei und Feuerwehr Hamburg stattgefunden. Auch Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher war vor Ort. Gemeinsam mit den stellvertretenden Amtsleitern von Polizei und Feuerwehr überreichte er einen symbolischen Spendenscheck an den ambulanten Kinderhospizdienst "Familienhafen Hamburg". Die Spenden wurden während des Kinder-Hit-Tages noch gesammelt. Polizei und Feuerwehr gaben Kindern und Erwachsenen den Tag über Einblicke in ihre vielfältige Arbeit. Vor Ort waren insgesamt rund 10.000 Besucherinnen und Besucher.

