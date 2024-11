Kinder starten mit Rolf Zuckowski in die Vorweihnachtszeit Stand: 16.11.2024 14:49 Uhr Liedermacher Rolf Zuckowksi ist am Sonnabend in Hamburg mit zahlreichen Kindern in die Vorweihnachtszeit gestartet. Beim großen Weihnachtsbäckerei-Kindertag des Theaters Schmidts Tivoli haben sie gemeinsam gesungen.

Natürlich auch Zuckowskis Klassiker "In der Weihnachtsbäckerei". Außerdem konnten die Kinder Weihnachtliches basteln. Mit dabei war unter anderem auch Moderatorin Madita van Hülsen. Das Geld, das an dem Tag eingenommen wurde, soll an das SOS-Kinderdorf Hamburg gehen.

Einige der Kinder wollten zudem im Anschluss an den Kindertag das Theaterstück "Die Weihnachtsbäckerei" besuchen. Das Musical wird seit 2018 im Hamburger Schmidts Tivoli gespielt und hat 2023 rund 85.000 kleine und große Besucher auf die Reeperbahn gelockt. Mittlerweile wird es auch in Bremen, Duisburg und Berlin gespielt.

